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Детские лагеря освободят от налога в Башкирии

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В Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан планируют пересмотреть систему налоговых льгот. Организации, которые занимаются оздоровлением детей, освободят от имущественного налога.

Как пояснил председатель башкирского парламента Константин Толкачев, речь идет о детских оздоровительных лагерях и других подобных организациях. По его словам, льгота уже действует в отношении госучреждений и справедливо предоставить ее всем. Потеря для бюджета в таком случае составит 5 млн рублей, пишет «МедиаКорСеть».

Законопроект предполагает изменение налоговых льгот для казенных и автономных учреждений, финансируемых из бюджета, и организаций, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья.

Поправки в закон также предусматривают отмену льготы для организаций, занимающихся тренингом и испытанием племенных лошадей.

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