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Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста. Об этом «Известиям» сообщил участник рабочей группы при правительственном Совете по вопросам попечительства в соцсфере Александр Сафонов.

Группа должна предоставить в ноябре свои предложения о дополнительных источниках финансирования системы социального страхования по уходу за пожилыми, которым трудно заботиться о себе.

«Мы подготовили наше предложение на основе анализа общей статистики, которая показывает, что для России характерна общемировая тенденция: по мере увеличения продолжительности жизни растет количество людей, оставшихся без супруга, а также тех, кто не может самостоятельно за собой ухаживать», — сообщил Сафронов.

При этом эксперты считают, что увеличение нагрузки на работодателей может посодействовать уходу части из них в тень.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уход и выход: взносы во внебюджетные фонды могут увеличить до 31%

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