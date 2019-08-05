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Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» сообщила начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева.

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Также сотрудники смогут сменить банк по своему желанию. По словам Сергеевой, ФАС считает, что эта мера способна позитивно повлиять на конкуренцию в финансовом секторе и снизить риски давления на подчиненных.

Председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков согласился, что такая система информирования должна быть предусмотрена и, не исключено, что изменения в законодательство будут обсуждаться уже осенью.

Основой для перевода денег может служить система быстрых платежей (СБП) ЦБ, уточнил депутат. Инициативу можно реализовать в форме электронной анкеты, где сотруднику будет предложено выбрать банк из перечня, добавил он.

Как сказал «Известиям» зампред Альфа-банка Владимир Сенин, сейчас поправка обсуждается с Минтрудом и ЦБ. В ответ на юридически значимое сообщение сотрудник сможет прислать номер своего телефона, который будет служить идентификатором в СБП.

В Центробанке предложение поддержали. В Минтруде напомнили, что работник уже сейчас вправе подать заявление о замене кредитной организации и сообщить работодателю любые реквизиты для перевода заработной платы.

Подробнее — в материале «Известий»:

Воля рынка: работодателей обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

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