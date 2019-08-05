Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» сообщила начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева.

Также сотрудники смогут сменить банк по своему желанию. По словам Сергеевой, ФАС считает, что эта мера способна позитивно повлиять на конкуренцию в финансовом секторе и снизить риски давления на подчиненных.

Председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков согласился, что такая система информирования должна быть предусмотрена и, не исключено, что изменения в законодательство будут обсуждаться уже осенью.

Основой для перевода денег может служить система быстрых платежей (СБП) ЦБ, уточнил депутат. Инициативу можно реализовать в форме электронной анкеты, где сотруднику будет предложено выбрать банк из перечня, добавил он.

Как сказал «Известиям» зампред Альфа-банка Владимир Сенин, сейчас поправка обсуждается с Минтрудом и ЦБ. В ответ на юридически значимое сообщение сотрудник сможет прислать номер своего телефона, который будет служить идентификатором в СБП.

В Центробанке предложение поддержали. В Минтруде напомнили, что работник уже сейчас вправе подать заявление о замене кредитной организации и сообщить работодателю любые реквизиты для перевода заработной платы.

Подробнее — в материале «Известий»:

Воля рынка: работодателей обяжут сообщать о выборе зарплатного банка