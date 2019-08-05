Воля рынка: работодателей обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки в закон уже осенью. Заработок сотрудникам могут перечислять с помощью системы быстрых платежей (СБП). Мнения банков о предложенных новшествах разделились.

Роман в письмах

От работодателей будут требовать направлять сотрудникам сообщение о праве самостоятельно выбрать организацию для получения зарплатной карты, а также сменить банк по своему желанию, рассказала начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева. По ее словам, ФАС считает, что эта мера способна позитивно повлиять на конкуренцию в финансовом секторе и снизить риски давления на подчиненных со стороны работодателей.

Председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков согласился, что такая система информирования должна быть предусмотрена и не исключено, что изменения в законодательство будут обсуждаться уже осенью. Однако технология должна вводиться с минимальными издержками для бизнеса и требуется дополнительная дискуссия, уточнил депутат.

зп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев

Инициативу можно реализовать в форме электронной анкеты, где сотруднику будет предложено выбрать банк из перечня, добавил он. Технологической основой для перевода денег может служить СБП, считает Анатолий Аксаков.

Как сказал «Известиям» зампред Альфа-банка Владимир Сенин, сейчас поправка обсуждается с Минтрудом и ЦБ. В ответ на юридически значимое сообщение сотрудник сможет прислать номер своего телефона, который будет служить идентификатором в СБП. Через нее и будет приходить зарплата.

Ленивый мой бухгалтер

Сейчас деньги сотрудникам начисляются следующим образом: формируется ведомость в системе зарплатного банка и он автоматически рассылает суммы по картам. Именно поэтому бухгалтеры предпочитают работать с одной финорганизацией. В противном случае приходится готовить отдельный комплект документов на сотрудников из сторонних банков. Как пояснил «Известиям» зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов, если зарплаты начнут перечислять через СБП, вместо системы зарплатного банка будет использоваться единый для всех интерфейс от ЦБ. Специалист бухгалтерии даже не узнает, в какой банк уходят деньги. Ему будут доступны лишь имя и номер телефона сотрудника.

Таким образом функционал СБП гарантирует гражданину конфиденциальность, чтобы избежать давления со стороны работодателя. При этом новая система позволяет минимизировать расходы компании. Даже если сотрудники выбрали десять разных банков, перевод осуществляется одним платежом в НСПК, добавил Владимир Сенин.

зп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ЦБ предложение поддержали. А использование СБП как инструмента перевода зарплаты уже запланировано в рамках развития системы, добавили там. Важно также выработать механизм урегулирования спорных перечислений и возврата ошибочно зачисленных средств, уточнили в регуляторе.

В Минфине сообщили, что смогут сформулировать позицию лишь после поступления предложения в установленном порядке. В Минтруде напомнили, что работник уже сейчас вправе подать заявление о замене кредитной организации и сообщить работодателю любые реквизиты для перевода заработной платы, в том числе с использованием платежей системы ЦБ. С 6 августа работодателей обяжут в течение 15 дней менять сотруднику зарплатный банк по его заявлению. Отказ грозит компаниям штрафом до 50 тыс. рублей, а должностным лицам — до 20 тыс.

Справка «Известий» 70–75% компаний в России до сих пор держат сотрудников в «зарплатном рабстве». Хотя гибкость системы постепенно растет — работникам стали предлагать несколько банков на выбор, оценили инициативу в аудиторской компании Deloitte по просьбе «Известий». Около 75% зарплатных проектов берут на себя Сбербанк и ВТБ, при этом роль первого доминирующая. Оставшаяся часть в основном поделена между Россельхозбанком и Газпромбанком.

За всё хорошее

Ни банкам, ни работодателям не выгодна свобода выбора сотрудника, считает старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин. Договоры финорганизаций с компаниями зачастую предусматривают особые условия по зарплатным проектам. Если сотрудники уходят в другой банк, работодатель теряет эти бонусы, заключил эксперт.

— Зарплатные клиенты дают финорганизациям канал для продаж других продуктов — кредитных карт, ипотеки, страхования, не говоря уже об остатках на счетах, что создает дополнительную подушку ликвидности, — добавил Сергей Гришунин.

«Известия» обратились в банки с вопросом, поддерживают ли они предложение обязать работодателя информировать сотрудников о праве выбора.

зп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Сбербанке отказались от комментариев. В ВТБ сказали, что выступают за максимальную конкуренцию, в том числе в сегменте зарплатных проектов, но однозначной поддержки инициативе оказать не могут. Аналогичную точку зрения высказали в Росбанке, МТС банке и Абсолют банке. Среди перечисленных организациями рисков: незащищенность перечислений по номеру телефона, затраты на изменение зарплатных процессов и доработку систем, низкая финансовая грамотность населения.

В Райффайзенбанке инициативу поддержали. Там сказали, что новшество позволит повысить конкурентность и качество сервиса. В Уральском банке реконструкции и развития негативной реакции предложение также не вызвало. Однако там опасаются, что банки, которые первыми войдут в проект с использованием СБП, «сконцентрируют на себе весь поток зарплатных средств».