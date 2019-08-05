Российские банки и операторы связи обменяются данными клиентов

Ассоциация больших данных, в которую входят Сбербанк, Тинькофф Банк, «Ростелеком», «Мегафон», Qiwi, до конца года планирует создать тестовую площадку-«песочницу» для обработки данных своих участников.

Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор организации Алексей Нейман. По его словам, члены ассоциации готовы делиться обезличенными данными своих клиентов — при условии минимизации рисков утечки.

Нейман подчеркнул, что площадка, на которой будут агрегированы данные о миллионах пользователей, будет некоммерческой. Однако технологии и сервисы, апробированные в «песочнице», участники ассоциации, их партнеры и внешние стартапы впоследствии смогут монетизировать, надеется он.

Реальные, хотя и обезличенные данные будут использоваться для тестирования связанных с Big Data сервисов. Это может быть информация о платежах сотовых абонентов, покупках по картам банков, перемещениях пользователей смартфонов.

Сервисы на основе собранных в «песочнице» данных также будут востребованы государством и муниципальными властями, уверен Нейман. Опрошенные «Известиями» крупные компании отнеслись к инициативе скорее положительно. При этом экспертов беспокоят возможные утечки персональной информации.

Подробнее — в материале «Известий»:

Единая дата: банки и компании обменяются личными данными клиентов