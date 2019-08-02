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В России хотят торговать данными автовладельцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Единая система сбора и обработки данных от бортовых компьютеров автомобилей может заработать в России в 2021 году.

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Об этом «Известиям» рассказал вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» (федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности) Евгений Белянко.

По его словам, в дальнейшем эту информацию планируют продавать коммерческим структурам для проведения таргетированных рекламных кампаний, рассчитанных на автовладельцев.

«Любые данные от автомобиля можно будет получить только с согласия его владельца. При этом он вправе отказаться от передачи данных либо обменять их на выгодных для себя условиях на сервисы и скидки при оплате товаров и услуг», — уточнил Белянко.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе НП «ГЛОНАСС», будет собираться информация о модели и марке автомобиля, его техническом состоянии, маршрутах передвижения.

Кроме того, будет учитываться продолжительность остановок вблизи ТЦ, ресторанов и других мест отдыха, а также контактные данные владельцев — телефоны и адреса электронной почты.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).

Подробнее — в материале «Известий»:

С доставкой на борт: в России хотят торговать данными автовладельцев

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