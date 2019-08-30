В Петербурге учрежден Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив

Крупнейшие компании России при содействии временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова учредили Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив города.

Цель проекта — поддержка реализации экспериментальных проектов и предложений, реализуемых в интересах развития Северной столицы. Город заинтересован в новых идеях, командах и лидерах, работающих на его развитие, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» в пятницу, 30 августа. В настоящее время в Санкт-Петербурге ежегодно выдвигаются десятки стратегических инициатив развития, для реализации которых формируются эффективные творческие группы.

Задача фонда — сотрудничество с ними и помощь в реализации предложенных ими проектов. Его учредителями стали, в том числе, «Акционерный Банк «РОССИЯ», «Банк ВТБ», «Ростелеком», Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома, ПАО «Кировский завод, ПАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».

Партнерами Фонда выступили вузы Санкт-Петербурга и лучшие площадки города, в частности, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, РГПУ им. А. И. Герцена, холдинг «Ленполиграфмаш», ЦВЗ «Манеж» и многие другие.

«У молодого поколения Санкт-Петербурга есть право на эксперимент — возможность предложить и реализовать свои решения для самых важных вопросов развития города в формах и способах, имеющих авангардный характер обеспечивающих апробацию передовых концепций развития», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

По словам гендиректора Фонда Сергея Салкуцана, учредители хотят помочь молодым петербуржцам реализовать потенциал на благо народа.

Ранее в августе глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о введении в эксплуатацию построенных досрочно новых школ Санкт-Петербурга.

Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. 25 мая он заявил о решении баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга.