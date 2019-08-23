Беглов отметил интерес петербуржцев к новой службе социальных участковых

С 1 июля к социальным участковым обратились 36 тыс. петербуржцев. Об этом в четверг, 22 августа, рассказал телеканалу «78» глава Петербурга Александр Беглов, подводя итоги работы новой службы.

«21 тыс. человек мы оказали содействие, 9 тыс. находятся на учете, еще 2 тыс. человек на постоянном контроле», — сообщил он в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

Беглов добавил, что до конца года филиал созданной по его инициативе новой службы появится в каждом районе.

Задача социальных участковых — координировать работу других служб — медицинских, социальных и транспортных, а также помогать нуждающимся горожанам получить все полагающиеся им по закону меры поддержки.

Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Выборы главы города состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.