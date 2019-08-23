Беглов рассказал о планах по благоустройству Санкт-Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал о планах по ремонту 500 дворов в городе.

По его словам, в этом году в Петербурге отремонтируют 500 дворов и более 300 детских и спортивных площадок, а также 48 парков и садов. Помимо отремонтированных пространств в городе появятся еще 40 новых детских площадок.

В следующем году программа по благоустройству продолжится, а сэкономленные 32 млн рублей пойдут на открытие новых игровых и спортивных зон для юных жителей города.

9 августа Беглов сообщил об опережающих темпах строительства школ и детсадов.