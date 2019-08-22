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Беглов решил двухлетнюю проблему семьи блокадников

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за два дня решил проблему супругов-блокадников, в течение двух лет живших в квартире без холодного водоснабжения.

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Из-за постоянных протечек слесарь управляющей компании перекрыл в их квартире в доме по улице Гаванской стояк холодного водоснабжения. Ремонт 86-летней Валентине Ивановне и ее мужу предложили делать за свой счет или ждать плановой капитальной замены труб в 2023 году.

О своей беде петербурженка сообщила в редакцию программы «Петербург. Новый взгляд». На просьбу блокадницы оперативно отреагировал глава города. Беглов поручил оказать срочную помощь семье ветеранов.

О выполнении поручения главы города в эфире телеканала «78» отчитался заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга Степан Куралов. Управляющая компания полностью заменила стояк холодного водоснабжения, также в квартире пожилых людей поменяли трубы горячего водоснабжения, фановую трубу и водопроводную разводку.

По словам Александра Беглова, факт «сам по себе вопиющий». «Никто даже и не говорил, что у людей нет воды. Могли бы соседи, родные или близкие сказать», — посетовал он.

Подобная скромность характерна для блокадников, они не хотят беспокоить людей. Но то, что на проблему не обращали внимания коммунальщики, это плохо, добавил Беглов.

Глава Петербурга сообщил, что за последние пять месяцев на его страницу в соцсети «ВКонтакте» поступило более 32 тыс. обращений от петербуржцев. Власти уже ответили на 30 тыс. обращений.

«Открыть страницу «ВКонтакте» было правильным решением. Она очень помогает жителям, но и мне помогает разбираться в вопросах, которые важны для горожан», — сказал Александр Беглов.

Ранее в августе стало известно, что Беглов в 2019 году разорвал 16 контактов с недобросовестными застройщиками социальных объектов. По словам градоначальника, в Петербурге до конца года сдадут 11 школ и 23 детских сада, но их было бы больше, если бы все подрядчики исполнили свои обязательства.

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