Беглов сообщил об опережающих темпах строительства школ и детсадов

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о введении в эксплуатацию построенных досрочно новых школ Санкт-Петербурга. Информацию об этом распространил телеканал «78» в четверг, 8 августа.

Отмечается, что раньше срока завершило реконструкцию образовательного учреждения по ул. Введенской ООО «ПСБ «ЖИЛСТРОЙ».

На 1–1,5 месяца раньше срока может быть сдана школа на Южном шоссе на 825 мест, которую строит ЗАО «Трест 101».

ООО «БалтИнвестСтрой» готово раньше декабря завершить строительство школы на Ленинском проспекте на 1375 мест.

АО «Эталон-Ленспецсму» сдаст школу на проспекте Космонавтов на два месяца раньше срока — уже к сентябрю.

Всего в Петербурге в этом году введут в эксплуатацию 11 новых школ и 23 детских садика.

25 июля Беглов рассказал о личном опыте использования Единой карты петербуржца (ЕКП) в поликлинике. Он также высоко оценил возможности новой системы медицинских карт, которая избавляет человека от необходимости носить с собой «ворох бумаг» и облегчает работу врачей.

Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. 25 мая он заявил о решении баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга.

Выборы главы города состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.