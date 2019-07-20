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Беглов пообещал разорвать контракты с застройщиками-шантажистами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Санкт-Петербург откажется от работы с подрядчиками, которые срывают сроки сдачи строительных объектов и при этом требуют доплат. Об этом в субботу, 20 июля, в ходе объезда Калининского района заявил врио губернатора города Александр Беглов.

«Мы не то что не доплатим, а оштрафуем и разорвем контракт. Шантажировать город и заниматься вымогательством никому не позволительно», — приводит его слова сайт aif.ru.

По словам врио главы города, сейчас в приоритете сдать как можно больше школ и детских садов. При этом некоторые застройщики не спешат выполнять указы и требуют доплат.

Беглов рассказал, как можно быстро получить квартиру в городе. «Очень просто: надо родить сразу тройню или усыновить троих детишек», — цитирует его телеканал «78».

Ранее 19 июля Беглов пообещал закрыть крыши Санкт-Петербурга для туристов. Люди, которые гуляют по крышам, подвергают опасности не только себя, но и жителей домов.

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