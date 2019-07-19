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Беглов пообещал закрыть крыши Санкт-Петербурга для туристов

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Туристы, которые гуляют по крышам Санкт-Петербурга, подвергают опасности не только себя, но и жителей домов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

«Мы делаем дело и меньше занимаемся политикой»
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов — о бюджете на триллион, туристическом сборе и отношении к оппозиции

По его словам, развитие так называемого туризма по крышам — большая проблема. Это касается физических лиц и частных предприятий, которые организуют такие мероприятия.

«Прежде всего, это большая опасность для туристов, которые ходят по этим крышам, а также для жильцов: крыши у нас металлические в центре города, потом возникают большие протечки», — цитирует Беглова телеканал «Звезда».

Врио губернатора также отметил опасность свободного доступа к инженерным коммуникациям домов. Однако после установки врезных замков и систем видеонаблюдения взломать двери будет сложно, считает он. Сейчас там стоят замки, но их спиливают болгаркой, уточняет телеканал «360».

«Вводим в парадных сейчас системы видеонаблюдения, ставим чердачные перекрытия под охрану», — рассказал Беглов.

19 июля в Санкт-Петербурге проходит выездное заседание Совета безопасности России. В нем также принимают участие секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Ранее в этот же день Патрушев назвал причину пожара рядом с ТЭЦ-27 «Северная» в Подмосковье. Он отметил, что причиной возникновения различных аварий и чрезвычайных ситуаций часто являются несвоевременный ремонт и отсутствие модернизации технического оборудования.

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