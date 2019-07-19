Патрушев назвал причину пожара около ТЭЦ в Мытищах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал причину пожара рядом с ТЭЦ-27 «Северная» в Подмосковье. Об этом он сказал на совещании в Санкт-Петербурге в пятницу, 19 июля.

По его словам, причиной возникновения различных аварий и чрезвычайных ситуаций часто являются несвоевременный ремонт и отсутствие модернизации технического оборудования. «Недавняя авария с прорывом газопровода в подмосковных Мытищах на ТЭЦ «Северная» тому яркий пример», — цитирует Патрушева телеканал «360».

ТЭЦ-27 «Северная» вошла в штатный режим работы после произошедшего рядом с ней крупного пожара, передает «РИА Новости».

Пожар возле ТЭЦ произошел 11 июля. Общая площадь горения составила 800 кв. м. Полностью возгорание удалось ликвидировать через сутки.

По предварительной оценке прорвало газопровод, подававший топливо к ТЭЦ-27 для ее работы. В результате происшествия один человек погиб и 13 пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Теплоэлектроцентраль обеспечивает электричеством жителей в Северном и Северо-Восточном административном округах столицы. В качестве топлива на ней используют природный газ.