Беглов согласился баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов согласился баллотироваться на пост главы региона. О своих планах он объявил на встрече с общественностью Курортного района города в субботу, 25 мая.

В ходе беседы один из присутствующих предложил врио губернатора принять участие в сентябрьских выборах.

«По поводу выборов: мы сделали самое главное — изучили болевые точки города. Но мало решить болевые точки. Надо чтобы город развивался и стал локомотивом развития нашей страны. Мы разработали с командой план как развивать его. Поэтому я сделаю все, чтобы проекты на бумаге стали реальными делами. Я принимаю ваше предложение» — сказал Беглов.

22 мая члены Общественной палаты (ОП) Санкт­­-Петербурга единогласно предложили Александру Беглову принять участие в выборах губернатора города. Как отметил тогда председатель комиссии ОП Александр Ватагин, за последние шесть месяцев уровень взаимодействия палаты и городского правительства приобрел иное качество.

В конце января Беглов заявил, что среди приоритетных направлений развития Северной столицы является запуск нового инвестиционного цикла, совершенствование предпринимательского климата и наращивание экспорта. Он также отметил важность возвращения уникального стиля Санкт-Петербурга как историческому центру, так и новым районам, наряду с созданием современной городской среды и переходом к «умным» технологиям.

Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Выборы главы города состоятся 8 сентября 2019 года.