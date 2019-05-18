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Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил медалью СКР «За чистоту помыслов и благородство дел» врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Церемония прошла в субботу, 18 мая, в ходе торжественного мероприятия, посвященного третьей годовщине образования Санкт-Петербургской ведомственной академии, передает РЕН ТВ.

Глава СКР отметил, что Беглов делает очень много для учреждения.

«Истоки следствия были здесь, в Санкт-Петербурге. В 1713 году издается указ Петра I о создании специализированного следственного органа — следственная канцелярия», — ответил врио губернатора.

Он также заявил о вкладе руководства СК РФ в воспитание нового поколения российских правоохранителей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Награда «За чистоту помыслов и благородство дел» была учреждена в 2014 году. Она вручалась ректору МГУ Виктору Садовничему, директору Малого театра Тамаре Михайловой и худруку театра Юрию Соломину, народной артистке СССР Элине Быстрицкой и другим.

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