Беглов подвел промежуточные итоги проекта «Мой район»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, какие инициативы чаще всего предлагают жители разных районов города в рамках проекта «Мой район». Об этом он сообщил в эфире телеканала «78» в четверг, 16 мая.

«У нас районы абсолютно разные. В Выборгском районе много предложений о том, чтобы сделать больше детских площадок. Взять Невский район — там больше предложений горожан о благоустройстве набережных. В Калининском районе просят больше спортивных площадок», — сказал глава города.

Он добавил, что взаимодействие с горожанами в этом плане очень полезно.

«Мы бы сами никогда об этом не задумались, сделали бы поровну детских и спортивных площадок», — отметил Беглов.

8 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге в 2019 году планируют выкупить 24 детских сада и четыре школы. На эти цели город направит порядка 10,6 млрд рублей. Помимо школ и детских садов планируется приобрести 16 нежилых помещений общей стоимостью 1 млрд рублей.