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Беглов рассказал о помощи 13 тыс. петербуржцам благодаря аккаунту в соцсети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За два месяца Смольный оказал помощь 13 тысячам жителей Санкт-Петербурга, которые обратились к врио губернатора Александру Беглову через его страницу в «ВКонтакте». Об этом глава города рассказал 16 мая в эфире телеканала «78».

Беглов отметил, что соцсети значительно упростили процедуру рассмотрения просьб горожан. При этом такой метод помогает изживать бюрократию и решать вопросы за 2–3 дня.

«Если бы работали по старой системе и отвечали в течение 30 дней, то тогда эти 13 тыс. растянулись бы на долгие-долгие годы. Наша задача одна — моментально отреагировать на проблемы», — сказал чиновник.

Кроме того, глава Петербурга отметил, что не терпит, когда подчиненные затягивают работу по обращениям, и реагирует на это очень жестко.

«Первое — предупреждение, второе — увольнение», — добавил он.

В том же интервью Беглов рассказал, что поручил давать квартиры многодетным только в благоустроенных районах.

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