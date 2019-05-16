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Беглов поручил давать квартиры многодетным только в благоустроенных районах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Санкт-Петербурге квартиры нуждающимся в улучшении жилищных условий многодетным семьям будут предоставляться только в благоустроенных кварталах. Такое поручение дал врио губернатора Александр Беглов, сообщает телеканал «78».

«Можно, конечно, отмахнуться, купить жилье в новостройках, где нет инфраструктуры, но я считаю, что это неправильно», — заметил глава города.

Он добавил, что в районах, в которых будут жить многодетные семьи, нужны и школы, и поликлиники, и транспортная доступность, и парк.

19 апреля Александр Беглов призвал депутатов Заксобрания Петербурга поскорее принять закон о бесплатном проезде в электричках для некоторых категорий жителей города.

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