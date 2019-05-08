Беглов вручил медали и «Единые карты петербуржца» блокадникам

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил «Единые карты петербуржца» блокадникам на встрече в честь праздника Великой Победы. Защитников города также наградили памятными медалями в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Торжественное мероприятие прошло в Большом концертном зале «Октябрьский», сообщает НСН. Беглов рассказал, что в региональный закон планируется внести изменения, согласно которым социальная поддержка будет оказываться всем родившимся в блокадном Ленинграде, независимо от того, сколько они прожили в осажденном городе. Похожие изменения затронут и узников концентрационных лагерей.

Врио губернатора напомнил, что с недавних пор все льготники в городе получили возможность бесплатного проезда на электричках. По его словам, власти ведут работу по построению адресной системы поддержки ветеранов и блокадников.

Прием заявок на оформление универсальной социальной карты стартовал два дня назад, напоминает «Ридус». Карту можно использовать для безналичных платежей. Также на нее можно «записать» проездные билеты, действующие в Санкт-Петербурге, она может хранить защищенную электронную подпись, на карту можно добавить персональную информацию для идентификации пользователя при получении услуг государственных и коммерческих систем.

В Санкт-Петербурге в ночь на 10 мая не будут разводить мосты. Разводку в честь Дня Победы отменяют ежегодно.