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Беглов обозначил приоритеты развития Петербурга

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 15 мая, обозначил четыре стратегических приоритета развития города в ближайшие годы. Они позволят занять лидирующие позиции по темпам развития и качеству жизни, заявил чиновник в ходе выступления с ежегодным отчетом в заксобрании города о результатах деятельности правительства и губернатора за 2018 год.

«Мы должны решить проблемы, которые больше всего беспокоят петербуржцев, принять и дать ответ на те вызовы, которые стоят сегодня перед нашим городом. Уверен, мы сможем совершить прорыв, вывести Петербург на новый уровень. Нам нужно сосредоточить усилия на том, чтобы по ключевым показателям развития Петербург вновь стал лучшим в России», — цитирует Беглова ТАСС.

По его словам, Петербург должен стать «комфортным, социальным, «умным» городом. Он назвал эту цель очень амбициозной и заключил, что для ее достижения необходимо внести коррективы в стратегию развития города до 2035 года.

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