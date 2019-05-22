Беглову предложили выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Петербурга

Члены Общественной палаты (ОП) Санкт­­-Петербурга единогласно предложили Александру Беглову принять участие в выборах губернатора города. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты Александр Ватагин.

По его словам, за последние шесть месяцев уровень взаимодействия ОП и правительства Санкт­-Петербурга приобрел иное качество. В частности, общественники достаточно часто встречались с врио губернатора Александром Бегловым.

«На каждой из этих встреч он демонстрировал исключительное понимание приоритетов развития города, настойчивость в стремлении решить наиболее острые проблемы. Но самое главное для нас — это то, что всю свою работу Александр Беглов строит, опираясь на мнение и оценки горожан», — цитирует Ватагина «Санкт-Петербургский дневник».

Отчет Беглова о работе правительства, который он озвучил 15 мая, еще больше укрепил членов совета Общественной палаты в своем выборе, пояснил он. Обращение уже направлено главе города.

18 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил медалью СКР «За чистоту помыслов и благородство дел» врио губернатора Санкт-Петербурга. Глава СКР отметил, что Беглов делает очень много для ведомства.