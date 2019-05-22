Прямой эфир

Беглову предложили выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Петербурга

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Члены Общественной палаты (ОП) Санкт­­-Петербурга единогласно предложили Александру Беглову принять участие в выборах губернатора города. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты Александр Ватагин.

По его словам, за последние шесть месяцев уровень взаимодействия ОП и правительства Санкт­-Петербурга приобрел иное качество. В частности, общественники достаточно часто встречались с врио губернатора Александром Бегловым.

«На каждой из этих встреч он демонстрировал исключительное понимание приоритетов развития города, настойчивость в стремлении решить наиболее острые проблемы. Но самое главное для нас — это то, что всю свою работу Александр Беглов строит, опираясь на мнение и оценки горожан», — цитирует Ватагина «Санкт-Петербургский дневник».

Отчет Беглова о работе правительства, который он озвучил 15 мая, еще больше укрепил членов совета Общественной палаты в своем выборе, пояснил он. Обращение уже направлено главе города.

18 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил медалью СКР «За чистоту помыслов и благородство дел» врио губернатора Санкт-Петербурга. Глава СКР отметил, что Беглов делает очень много для ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беглов подвел промежуточные итоги проекта «Мой район»
Беглов поручил давать квартиры многодетным только в благоустроенных районах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017