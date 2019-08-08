Беглов рассказал о ходе работ по ликвидации свалки «Новоселки»

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе рекультивационных работ на свалке «Новоселки».

По его словам, власти города планируют закончить первый этап работ к концу сентября 2020 года. При этом градоначальник подчеркнул, что уже на данный момент укрыто 80% основной массы полигона.

«Мы выделили более 750 млн рублей на первый этап ликвидации этой экологической бомбы. Если себе представить этот полигон, то — это 80 га земли. Высота — более 30 метров. К 2021 году мы завершим работы первого этапа. Полностью будет укрыт полигон», — рассказал он в эфире передачи «Новый взгляд» на телеканале «78».

После этого на полигоне проведут биологическую обработку, высадят кустарники и деревья. Он будет не только облагорожен, но и безопасен.

13 июня сообщалось, что личное обращение к Беглову помогает горожанам получить адресную социальную помощь.

Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. 25 мая он заявил о решении баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга.

Выборы главы города состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.