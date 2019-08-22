Беглов рассказал о строительстве новых школ и детсадов в Петербурге

1 сентября в общеобразовательные заведения Петербурга пойдут 511 380 ребят, из которых 60 тыс. первоклассники. Об этом рассказал глава города Александр Беглов телеканалу «78».

«У нас будет 60 070 первоклассников. Откроются 2163 первых класса», — сообщил он в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

Он добавил, что ежегодно количество школьников в Петербурге растет на 20 тыс. человек.

Беглов также сообщил, что в городе свои двери для ребят откроют 684 школы и еще две сдадут в эксплуатацию до конца года. Еще 83 школы в 2019 году были отремонтированы.

Отмечается, что в ближайшие пять лет с учетом роста населения Петербургу понадобятся еще 84 новых школы и 169 детских садов.

25 июля Беглов рассказал о личном опыте использования единой карты петербуржца (ЕКП) в поликлинике. Он также высоко оценил возможности новой системы медицинских карт, которая избавляет человека от необходимости носить с собой «ворох бумаг» и облегчает работу врачей.