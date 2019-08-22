Прямой эфир

Беглов рассказал о строительстве новых школ и детсадов в Петербурге

0
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

1 сентября в общеобразовательные заведения Петербурга пойдут 511 380 ребят, из которых 60 тыс. первоклассники. Об этом рассказал глава города Александр Беглов телеканалу «78».

«У нас будет 60 070 первоклассников. Откроются 2163 первых класса», — сообщил он в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

Он добавил, что ежегодно количество школьников в Петербурге растет на 20 тыс. человек.

Беглов также сообщил, что в городе свои двери для ребят откроют 684 школы и еще две сдадут в эксплуатацию до конца года. Еще 83 школы в 2019 году были отремонтированы.

Отмечается, что в ближайшие пять лет с учетом роста населения Петербургу понадобятся еще 84 новых школы и 169 детских садов.

25 июля Беглов рассказал о личном опыте использования единой карты петербуржца (ЕКП) в поликлинике. Он также высоко оценил возможности новой системы медицинских карт, которая избавляет человека от необходимости носить с собой «ворох бумаг» и облегчает работу врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беглов рассказал о самых частых инициативах проекта «Родной район»
Беглов решил двухлетнюю проблему семьи блокадников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019