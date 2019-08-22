Прямой эфир

Беглов рассказал о самых частых инициативах проекта «Родной район»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники петербургского проекта «Родной район» прислали 400 тыс. инициатив, касающихся развития различных городских территорий. Об этом в четверг, 22 августа, рассказал глава города Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Он отметил, что чаще всего речь идет о дорогах, медицинских учреждениях и вопросах благоустройства.

«Также людям понравилась наша идея с их подачи — это фонтаны. Они просят ремонтировать и открывать новые фонтаны», — сообщил глава города.

Беглов добавил, что предложения жителей будут учтены в рамках работы над бюджетом на 2020 год.

Отмечается, что именно активность жителей заставила власти Петербурга принять решение о выделении дополнительных средств на конкурс в рамках «Родного района». Первоначально планировалось району с наиболее активными жителями выделить дополнительные 100 млн рублей на развитие. Теперь к ним добавились еще 50 млн премии за второе место и 25 млн за третье.

28 мая Беглов издал распоряжение, что в Санкт-Петербурге на всех детских площадках должно лежать искусственное покрытие и все они должны быть освещены. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Петербурге благоустроят 313 дворов и установят там детское и игровое оборудование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беглов решил двухлетнюю проблему семьи блокадников
Беглов сообщил об опережающих темпах строительства школ и детсадов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019