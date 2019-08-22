Беглов рассказал о самых частых инициативах проекта «Родной район»

Участники петербургского проекта «Родной район» прислали 400 тыс. инициатив, касающихся развития различных городских территорий. Об этом в четверг, 22 августа, рассказал глава города Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Он отметил, что чаще всего речь идет о дорогах, медицинских учреждениях и вопросах благоустройства.

«Также людям понравилась наша идея с их подачи — это фонтаны. Они просят ремонтировать и открывать новые фонтаны», — сообщил глава города.

Беглов добавил, что предложения жителей будут учтены в рамках работы над бюджетом на 2020 год.

Отмечается, что именно активность жителей заставила власти Петербурга принять решение о выделении дополнительных средств на конкурс в рамках «Родного района». Первоначально планировалось району с наиболее активными жителями выделить дополнительные 100 млн рублей на развитие. Теперь к ним добавились еще 50 млн премии за второе место и 25 млн за третье.

28 мая Беглов издал распоряжение, что в Санкт-Петербурге на всех детских площадках должно лежать искусственное покрытие и все они должны быть освещены. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Петербурге благоустроят 313 дворов и установят там детское и игровое оборудование.