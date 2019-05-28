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Искусственное покрытие появится на всех детских площадках Петербурга

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Фото: ТАСС/Максим Стулов
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В Санкт-Петербурге на всех детских площадках должно лежать искусственное покрытие. Соответствующее распоряжение на заседании правительства отдал глава города Александр Беглов. По его словам, это поможет поддержать чистоту и сбережет здоровье детей.

Кроме того, он поручил обеспечить все новые детские площадки освещением. В свою очередь, глава комитета территориального развития Александр Бельский заметил, что монтаж освещения уже включен в общую программу «Родной район».

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Петербурге благоустроят 313 дворов и установят там детское и игровое оборудование. Конкурсные процедуры провели по 77% объектов и пространств, а на четверти из них уже начались ремонтные работы, уточняет 28 мая телеканал «78».

Ранее сообщалось, что Александр Беглов согласился баллотироваться на пост губернатора Петербурга. Выборы пройдут 8 сентября 2019 года.

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