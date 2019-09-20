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Власти выступили против налога с премий победителей мировых олимпиад школьников

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Фото: TASS/Zuma/Alexey Sukhorukov
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Минпросвещения предложило не взимать налог с премий за победы в школьных международных олимпиадах. Проект постановления правительства опубликован в пятницу, 20 сентября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Инициаторы предлагают дополнить раздел «Премии в области образования» пунктом, которым победители международных олимпиад по общеобразовательным предметам и их тренеры освобождаются от уплаты налога на премию.

С 2019 года победителям международных олимпиад и их тренерам, согласно указу президента России Владимира Путина, выплачивают премии. За золотую медаль победитель получает 1 млн рублей, за серебряную медаль — премию в размере 500 тыс. рублей, за бронзовую — 400 тыс. рублей.

Ранее в августе российская сборная выиграла четыре золотые медали на Международной олимпиаде школьников по информатике IOI-2019 и заняла первое место в общем медальном зачете.

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