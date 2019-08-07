Дети гранта: объем поддержки талантливой молодежи увеличат с 2020 года

Проект «Сириус» должен и дальше служить ориентиром для обновления отечественного образования, став лабораторией творческой свободы и экспериментов. Об этом Владимир Путин заявил на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» в Сочи. Глава государства сообщил, что в этом году выигравшие медали на международных олимпиадах школьники и их тренеры получат президентские премии в размере 1 млн рублей. Кроме того, уже принято решение с 2020 года расширить программу грантов для студентов, проявивших выдающиеся способности, добавил он. Школа «Сириус» и подобные ей проекты должны стать механизмами реализации социальных лифтов для талантливых школьников, которые будут лидерами креативного класса России, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Опыты любой сложности

Перед заседанием попечительского совета фонда «Талант и успех» Владимир Путин посетил образовательный центр «Сириус». Главе государства продемонстрировали новый корпус «Школа», где расположен учебно-исследовательский комплекс из 10 различных лабораторий и многофункциональных трансформируемых аудиторий.

В кабинетах, которым даны имена выдающихся ученых и деятелей культуры, президент понаблюдал, как стажеры центра и победители международных олимпиад оттачивают знания по физике и химии, занимаются живописью и даже играют в хоккей.

Президент поинтересовался у преподавателей, достаточно ли имеющегося в лабораториях оборудования. Наставники центра заверили Владимира Путина, что ученики имеют возможность проводить в «Сириусе» опыты любой сложности, а мультимедийные доски позволяют наблюдать за результатами работы друг друга в онлайн-режиме.

Позднее, на семинаре для юных хоккеистов под кураторством президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, учащиеся вручили главе государства форму «Красной машины».

Площадка творческой свободы

Уже открывая заседание попечительского совета, президент напомнил, что с 2015 года, когда «Сириус» начал свою работу, выпускниками центра стали более 30 тыс. одаренных ребят.

— Важно, что удалось создать принципиально новые условия обучения, реальные и, повторю, равные возможности для талантливых школьников из всех регионов России. Такие условия помогают им раскрыть свои способности, свой дар, получать образование на стыке сразу нескольких дисциплин, заниматься творчеством и спортом одновременно, работать в командах высокотехнологичных российских компаний, участвовать в научных и инженерных проектах, — сказал президент. Он отметил, что такой подход не имеет мировых аналогов.

Российский лидер высоко оценил потенциал «Сириуса», подчеркнув, что центр создавался не как элитная школа для избранных — главным является его доступность для действительно талантливых детей.

— Весь проект «Сириус» призван стать своего рода лабораторией, площадкой для творческой свободы, поиска и экспериментов, в том числе здесь должны рождаться и внедряться на практике передовые тенденции в дизайне, урбанистике, социальном развитии, создании новых возможностей для людей, для молодежи — словом, те новаторские, креативные подходы к формированию современного пространства для жизни, которые востребованы у нас везде, по всей стране, — подчеркнул он.

Участников заседания Владимир Путин призвал содействовать в том, чтобы талантливые дети могли рассчитывать на дополнительную помощь со стороны государства.

Уже в нынешнем году школьники, выигравшие медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным предметам, а также тренеры этих команд получат премии президента в размере 1 млн рублей, сообщил глава государства. За серебро — 500 тыс. рублей, за бронзу — 400 тыс. рублей.

— Принято также решение с 2020 года расширить программу грантов президента для учащихся вузов, проявивших выдающиеся способности. Теперь ежемесячные денежные выплаты в размере 20 тыс. рублей смогут получать и студенты магистратуры, — сказал Владимир Путин.

Президент также анонсировал открытие в этом году научно-технологического университета «Сириус», который будет вести подготовку по ключевым направлениям глобального технологического развития. Через год будет также запущен и Имеретинский лицей, добавил он.

— Здесь, в Имеретинской долине, на базе нашего олимпийского наследия мы с вами создаем уникальную модель образования, в полном смысле соответствующую высоким требованиям будущего, — подчеркнул Владимир Путин.

Центр будет расширяться, пообещала главе государства руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. По ее словам, до декабря 2021 на территории центра появятся еще два новых корпуса — «Спорт» и «Искусство».

Социальные лифты

«Сириус» и подобные ему центры, которые сейчас формируются в регионах, должны стать механизмами реализации социальных лифтов для талантливых школьников, которые будут лидерами креативного класса России, отметил в беседе с «Известиями» доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян.

— Именно поиск талантов в регионах может посредством развития школьных программ дать основу для технологического прорыва, заявленного ключевой целью майского указа президента, — указал он.

В РЭУ им. Г.В. Плеханова разработана специальная программа привлечения и поддержки талантливых олимпиадников, добавил исполнительный директор Ассоциации выпускников университета Андрей Зайонц.

Оказывая поддержку талантливым ребятам на всех этапах их становления, государство запускает систему социальных лифтов, согласна и директор по маркетингу GetResponse Россия Юлия Ракова. По ее словам, «Сириус» создал принципиально новый подход к обучению, аналогов которого в мире нет.

Более того, этот проект начинает масштабироваться по всей России через региональные центры, становясь своеобразной путеводной звездой для существующей системы образования, подчеркнула эксперт.