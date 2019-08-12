Российские школьники выиграли международную олимпиаду по информатике

Российская сборная выиграла четыре золотые медали на Международной олимпиаде школьников по информатике IOI-2019 и заняла первое место в общем медальном зачете.

Олимпиада проходила с 4 по 11 августа 2019 года в столице Азербайджана Баку.

Победителями стали: ученик 11-го класса лицея имени Н.И. Лобачевского при Казанском федеральном университете Ильдар Гайнуллин, выпускник Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге Александр Морозов, выпускник СУНЦ МГУ Владимир Романов и ученик 10-го класса московской школы «Интеллектуал» Егор Лифарь.

В общем медальном зачете Россия заняла первое место, опередив 87 стран. В олимпиаде принял участие 331 школьник. Абсолютным победителем стал Бенджамин Чи (Benjamin Qi), выступающий за сборную США, он решил все задачи на максимальное среди других участников количество баллов.

Олимпиада IOI проводится в два соревновательных тура длиной по пять часов, в каждом из которых по три задачи. Первый тур прошел 6 августа, второй — 8 августа.

В конце июля сообщалось, что российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Париже.