Прямой эфир

Российские школьники выиграли международную олимпиаду по информатике

0
Фото: пресс-служба Минпросвещения России/edu.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская сборная выиграла четыре золотые медали на Международной олимпиаде школьников по информатике IOI-2019 и заняла первое место в общем медальном зачете.

Олимпиада проходила с 4 по 11 августа 2019 года в столице Азербайджана Баку.

Победителями стали: ученик 11-го класса лицея имени Н.И. Лобачевского при Казанском федеральном университете Ильдар Гайнуллин, выпускник Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге Александр Морозов, выпускник СУНЦ МГУ Владимир Романов и ученик 10-го класса московской школы «Интеллектуал» Егор Лифарь.

В общем медальном зачете Россия заняла первое место, опередив 87 стран. В олимпиаде принял участие 331 школьник. Абсолютным победителем стал Бенджамин Чи (Benjamin Qi), выступающий за сборную США, он решил все задачи на максимальное среди других участников количество баллов.

Олимпиада IOI проводится в два соревновательных тура длиной по пять часов, в каждом из которых по три задачи. Первый тур прошел 6 августа, второй — 8 августа.

В конце июля сообщалось, что российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Париже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московских школьников бесплатно научат 3D-моделированию и гейм-дизайну
Главы Минэнерго и «Россетей» наградили победителей олимпиады школьников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017