Российские школьники взяли золото на олимпиаде по химии в Париже

Российские школьники взяли золотые медали на олимпиаде по химии в Париже. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

«Среди победителей четыре одиннадцатиклассника из Москвы и Вологды: Михаил Матвеев (Вологодский многопрофильный лицей), Никита Чернов (школа № 1568, Москва), Алексей Шишкин (школа № 1568, Москва), Даниил Бардонов (школа №179, Москва)», — поясняется в сообщении.

В олимпиаде было более 80 стран-участников. Российскую команду готовили преподаватели химического факультета МГУ. В теоретическом туре школьникам предстояло решить девять задач. Там было представлено около 100 вопросов и свыше 60 страниц текста. Ключевыми темами интеллектуального соревнования стали электролиз и фотолиз воды, квантовая химия, синтез лекарственного препарата и наномашины.

Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что вуз будет рад видеть школьников в своих стенах.