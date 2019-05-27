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Московские школьники завоевали 55% золота Всероссийской олимпиады

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
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Учащиеся московских школ завоевали 55% золотых медалей на Всероссийской олимпиаде. Об этом 27 мая сообщается на сайте столичной мэрии.

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Школьники, занявшие первые места, получат денежные вознаграждения в размере 500 тыс. рублей, вторые и третьи места — по 300 тыс. рублей, все, кто участвовал в команде Москвы на заключительном этапе олимпиады, получат по 100 тыс. рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с призерами Всероссийской олимпиады в концертном зале «Зарядье».

«Те, кто занял несколько призовых мест, сегодня могут стать миллионерами. Но главный приз вы сделали сами себе, вы победили, вы чемпионы!» — приводит слова чиновника агентство городских новостей «Москва».

Как напоминает НСН, Всероссийская олимпиада школьников проводится каждый год по 24 предметам с 1 сентября по 30 апреля. Она состоит из четырех этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады действуют в течение четырех лет. В заключительном этапе олимпиады приняли участие 1717 столичных школьников. Среди них 204 человека получили дипломы победителя, 739 — дипломы призера.

Самыми результативными оказались олимпиады по экономике (17 победителей), английскому языку (15), физике и праву (по 14), химии (13), истории (12), русскому языку, литературе и биологии (по 11 победителей), пишет сайт kp.ru.

23 мая сообщалось, что более 2 тыс. участников Всероссийской олимпиады смогут поступить в вузы без экзаменов.

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