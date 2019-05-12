Российский школьник занял первое место на Азиатской физической олимпиаде

Школьник из Москвы Григорий Бобков стал победителем на Азиатской физической олимпиаде (APhO), взяв золотую медаль и заняв абсолютное первое место с результатом 33,4 балла из 50 возможных. Об этом 12 мая сообщается на сайте Минпросвещения России.

Золотую медаль получил и москвич Алексей Шишкин. Также российская сборная завоевала четыре серебряные и одну бронзовую награды.

«Ребята в очередной раз продемонстрировали высокий уровень подготовки российской школы, дав великолепный старт сезону международных олимпиад», — отметила министр просвещения Ольга Васильева.

Она также поблагодарила учителей, чей «гигантский подготовительный труд» стоит за результатами школьников.

Азиатская физическая олимпиада проходила в австралийской Аделаиде с 5 по 12 мая. Россию на соревновании представляла команда из восьми человек.