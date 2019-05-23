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Волынец призвала родителей активнее участвовать в жизни детей-школьников

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Родительские комитеты должен активно участвовать в принятии важных для учеников решений в школе. Об этом на пресс-конференции в НСН заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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Ранее 23 мая депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой провести общероссийский школьный референдум о пересмотре практики шестидневной образовательной недели для школьников. Волынец поддержала инициативу парламентария и указала на интерес родителей к пятидневной форме обучения их детей.

«С одной стороны, у нас есть Федеральный закон об образовании, который регламентирует деятельность школ. В Москве дети учатся пять дней, в области и регионах — по шесть. Я как мама 4 школьников, <…>, активно выступаю за единую образовательную реальность, за общий учебный план. <…> По закону школа должна каждый год спрашивать у родителей, по какому учебному плану дети должны обучаться», — пояснила Волынец.

Она отметила, что вместе с тем в России есть учебные заведения, где дети учатся не только в первую и вторую, но и в третью смену, поэтому от активности родителей и их способности объединяться в родительские комитеты, отстаивать свои права и зависит результат. Также Волынец указала на важность работы по распределению учебной нагрузки, чтобы при пятидневной рабочей неделе ребенок не приходил домой под вечер, поскольку это будет мешать посещению спортивных секций и школ искусств.

«Мы должны изменить подход, который есть сегодня в школах. Сейчас учителя на уроках только проверяют домашнее задание», — добавила Волынец.

В августе 2018 года сообщалось, что более 95% школьников и их родителей в Московской области проголосовали за пятидневную учебную неделю.

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