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Более 2 тыс. участников Всероссийской олимпиады смогут поступить в вузы без экзаменов

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Более 2 тыс. участников Всероссийской олимпиады смогут в этом году поступить в вузы страны без экзаменов. Право выбрать любой университет по профилю, соответствующему предмету олимпиады, получили 370 победителей и свыше 1,8 тыс. призеров заключительного этапа состязаний.

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Всего в этом году, по данным Рособрнадзора, школы выпустят 662 тыс. 11-классников против 645 тыс. за прошлый учебный год. Тогда на обучение по программам бакалавриата и специалитета было зачислено более 460 тыс. человек, из них 5 тыс. воспользовались правом поступления в университет без экзаменов. Речь идет о победителях Всероссийской олимпиады и Олимпиады российского совета олимпиад школьников.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. В 2018/19 учебном году в ней приняли участие примерно 6,2 млн человек. До заключительного этапа дошли больше 5 тыс. школьников.

Истории победителей и призеров состязаний читайте в эксклюзивном номере «Известий» от 24 мая 2019 года.

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