Школьник из Подмосковья выиграл чемпионат мира по шахматам

Десятилетний школьник из подмосковной Дубны Савва Ветохин выиграл мировое первенство по шахматам World Cadet Chess Championships 2019 U10, которое проходило в китайском городе Вэйфан. Об этом сообщается на сайте турнира.

Всего в турнире в Китае участвовали 582 лучших шахматиста из 55 стран. Для россиянина это был пятый турнир за месяц. Он занял первое место с результатом девять очков из 11. С победой на мировом первенстве юного дубненца поздравил глава наукограда Максим Данилов, сообщает телеканал «360».

Савва Ветохин в возрасте четырех лет стал чемпионом Дубны среди девятилетних спортсменов. Через шесть лет он выиграл чемпионат мира в своем возрасте и останавливаться не планирует. В будущем он хочет завоевать титул чемпиона мира уже среди взрослых, пишет НСН.

Чемпионат World Cadet Chess Championships 2019 U10 проходил в Китае с 21 августа по 1 сентября. Савва Ветохин выступал в группе игроков не старше 10 лет, и таких было 112 человек из 30 стран. Мальчик занимается шахматами на базе Курчатовской школы, а также в детско-юношеской спортивной школе им. М.М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы».

27 августа сообщалось, что Ян Непомнящий выиграл в девятом туре шахматного супертурнира в США.