Нокаут в два хода: шахматный Кубок мира пройдёт по системе выбывания

Кубок мира-2019 по шахматам, который пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября, будет предпоследним шансом Сергея Карякина отобраться на турнир претендентов-2020. По словам титулованного гроссмейстера, он находится в хорошей форме и постарается повторить свое достижение четырехлетней давности. В 2015 году в Баку Карякин выиграл Кубок мира, обыграв в финале своего соотечественника Петра Свидлера. Кроме Карякина нашу страну в столице Югры представят еще 27 шахматистов, включая пятого номера рейтинга ФИДЕ Яна Непомнящего, тринадцатого — Александра Грищука и действующего чемпиона мира по быстрым шахматам Даниила Дубова.

В начале следующей недели Ханты-Мансийск уже в пятый раз примет один из самых престижных турниров мировых шахмат: 128 гроссмейстеров из 47 стран поборются за призовой фонд в размере $1,6 млн и разыграют две путевки на турнир претендентов-2020 (победитель и финалист). Кубок мира традиционно проходит по нокаут-системе, которая практически не оставляет шахматистам права на ошибку и всегда преподносит много сюрпризов.

На всех стадиях, кроме финала, матчи состоят из двух партий (в случае ничьей предусмотрен тай-брейк). В финале и матче за третье место играются четыре партии.

— Кубок мира — худший турнир для прогнозирования, — заявил «Известиям» шахматный эксперт, гроссмейстер Сергей Шипов. — Его могут выиграть 30-40 человек. Вероятность победы даже у самого сильного шахматиста не превышает 7–8%. На прошлом Кубке мира выступал чемпион мира Магнус Карлсен. Он вылетел во втором круге. В женских шахматах была схожая история с Хоу Ифань, которая всегда очевидный фаворит всех турниров. Поэтому указать пальцем на одного фаворита категорически нельзя. Но есть одно общее соображение: в нокаут-системе каждый игрок может случайно проиграть, а вот случайно выиграть Кубок мира — невозможно. Победу одержит тот, кто будет хорошо готов по всем параметрам, включая физическую подготовку. Турнир очень длинный — 3 недели. И выдержать такой напряженный марафон непросто физически и морально.

Время Карякина

Обладателями Кубка мира в разные годы становились Виши Ананд (Индия), Левон Аронян (Армения), Гата Камский (США), Борис Гельфанд (Израиль), Петр Свидлер, Владимир Крамник и Сергей Карякин (все — Россия).

— Я нахожусь в хорошей форме перед стартом Кубка мира – 2019, — сказал «Известиям» Сергей Карякин. — На турнире в Сент-Луисе я не проиграл ни одной партии в классические шахматы, и если бы одолел в последнем туре Каруану, а у меня был такой шанс, то боролся бы за итоговую победу. Но и третье место вселяет в меня оптимизм. Конечно, я понимаю, что Кубок мира — это лотерея. Но это важная для меня лотерея.

Если у Сергея Карякина не получится пробиться на турнир претендентов-2020 через Кубок мира, то последним шансом для него станет победа на турнире «Большая швейцарка»-2019 в октябре. Напомним, что 29-летний россиянин участвовал в трех последних турнирах претендентов.

— Ханты-Мансийск — особое место для Сергея, — отметил менеджер Карякина Кирилл Зангалис. — Тут он провёл свой первый турнир претендентов в 2014 году, который едва не выиграл (уступил по очкам только Ананду. — «Известия»). Сейчас перед ним стоит серьезная задача, ведь это его предпоследний и самый реальный шанс отобраться на турнир претендентов-2020. Он часто доказывал, что именно в таких ситуациях может показывать свою лучшую игру. Понятно, что Кубок мира — это сложный турнир. Когда Карякин выиграл его в 2015 году, то со второго тура он каждый раз был на волоске от вылета.

Элемент удачи

В отсутствии Магнуса Карлсена и Фабиано Каруаны рейтинг-фаворитом Кубка мира является китайский гроссмейстер Дин Лижэнь (2811 рейтинговых очков). В турнире также примут участие такие известные иностранные спортсмены, как Аниш Гири (2780, Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (2774, Франция), Шахрияр Мамедьяров (2767, Азербайджан) и Уэсли Со (2767, США). Среди россиян наивысший рейтинг имеет 29-летний Ян Непомнящий (2776) — он единственный представитель нашей страны в топ-10.

— Попадание в топ-5 — приятная деталь, но независимо от рейтинга уровень, силу игры нужно всякий раз доказывать непосредственно за доской, — подчеркнул «Известиям» Ян Непомнящий. — Разумеется, Кубок мира — одно из важнейших соревнований в календаре. В первую очередь именно потому, что в нем разыгрываются места в турнир претендентов. Я не являюсь большим сторонником нокаут-системы: на мой взгляд, она бывает недостаточно объективна, ведь иногда превалирует элемент удачи. Но тем не менее все участники в равных условиях.

По мнению Сергея Шипова здорово проявить себя в Ханты-Мансийске могут наши молодые ребята.

— Надеюсь на Артемьева, Дубова, Федосеева, тех ребят, которым сейчас за 20, — продолжил эксперт. — И у них есть шансы на выход в финал. У них хорошая выдержка, здоровые амбиции. К тому же все перечисленные гроссмейстеры здорово играют в быстрые шахматы. А в нокаут-системе часто исход поединка решается именно в быстрых шахматах и блице.

Победителем прошлого Кубка мира, который проходил в 2017 году в Тбилиси, стал Левон Аронян, обыгравший в финале Дина Лижэня.