Подтянули фигуры: командный ЧМ по шахматам пройдет в жесткой борьбе России и Китая

Мужская сборная России по шахматам отправляется на чемпионат мира (ЧМ) в Астану, чтобы попытаться вернуть себе звание сильнейшей команды планеты. На последнем мировом первенстве два года назад наша команда финишировала второй — золото досталось Китаю. Женская сборная во главе с двукратной чемпионкой мира по блицу (2010, 2018) Екатериной Лагно постарается отстоять первое место, завоеванное в 2017 году в Ханты-Мансийске.

Командные чемпионаты мира среди мужчин и женщин пройдут в Астане с 4 по 15 марта. В турнирах по круговой системе играют десять команд, в каждой из которых — четыре основных игрока и один запасной. Мужскую сборную России в столице Казахстана представят Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев (запасной). В женской сборной — Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря (запасная).

Если состав женской команды не претерпел изменений по сравнению с ЧМ-2017, то мужская значительно изменилась. Из пяти вызванных в сборную гроссмейстеров только Ян Непомнящий два года назад выступал в Ханты-Мансийске.

— Наша цель — выиграть золото и у мужчин, и у женщин, — сказал «Известиям» президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов. — Ребята хорошо подготовились к ЧМ, поэтому есть надежда, что мы сделаем приятный сюрприз болельщикам. Но для этого надо хорошо потрудиться. В любом случае уровень конкуренции достаточно высокий. Если говорить про составы, то в мужскую сборную, которую мы сильно омолодили, после небольшого перерыва вернулся Александр Грищук. Надеюсь, что Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев оправдают наши ожидания.

По словам лидера мужской команды Сергея Карякина, его удивляет то, что многие сборные не отправили в Астану свои основные составы.

— Фавориты мужского турнира ЧМ-2019 известны — это Россия и Китай, — заявил «Известиям» Сергей Карякин. — Только эти топовые сборные привезли в Казахстан основные составы, и это довольно странно. США не привезли ведущих гроссмейстеров, Азербайджан также не взял двух лидеров — Шахрияра Мамедьярова и Теймура Раджабова. Однако даже в такой ситуации выиграть будет довольно сложно. Последние турниры, в том числе «Аэрофлот-опен»-2019, показывают, что рейтинг не так много и значит. В Москве победил мало кому известный 42-летний эстонский гроссмейстер Кайдо Кюлаотс. В таких условиях каждая победа на вес золота.

Сергей Карякин считает, что сборной России по силам вернуть себе первое место. Последний раз наша мужская команда выигрывала золотые медали командного ЧМ в 2013 году.

— Задача-минимум — быть в медалях, как в Ханты-Мансийске-2017, но постараемся выиграть золото, — сказал Сергей Карякин. — Считаю, что у нас подобрался очень боевой состав, мы прошли хорошие подготовительные сборы и готовы на многое.

Сюрприз в этот раз способны преподнести команды Египта и Ирана, считает Сергей Карякин. Напомним, что на прошлом командном ЧМ третье место неожиданно заняла команда Польши.

— Многие считают, что эти команды — аутсайдеры турнира, но уверяю вас, что одна из них точно способна преподнести сенсацию и претендовать на высокие места, — заверил Сергей Карякин.

Женской сборной также предстоит тяжелое испытание. Среди главных оппонентов наших девушек стоит выделить команды Китая, Грузии, Украины и Индии.

— Рад, что в команду возвращается Екатерина Лагно, пропустившая шахматную Олимпиаду по уважительной причине (была в декретном отпуске), — пояснил Андрей Филатов. — Поэтому наша сборная в оптимальном составе будет представлять нашу страну в Астане и обязательно поборется за победу. Но это спорт, и всё может произойти. Конкуренты очень сильны. Украина будет в сильнейшем составе, Китай сыграет без Хоу Ифань, Индия — без Харики Дронавалли, Грузия — без Наны Дзагнидзе. Хотя в таком же составе как сейчас, Грузия выиграла ЧМ-2015, который проходил в Китае.

ЧМ в Астане пройдет по круговой системе в девять раундов. Также в дни чемпионата в Астане состоится и президентский совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ).