«Гроссмейстеры с улыбкой позволяли себя проверять»

За четыре месяца во главе Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович и его команда инициировали множество изменений. Бюджет ФИДЕ увеличился практически вдвое, были значительно сокращены взносы с местных федераций, установлен минимальный порог призовых для женских (€100 тыс.) и мужских турниров (€250 тыс.). Полномочия руководителя федерации теперь ограничены двумя сроками, а в руководящий состав вошли известные в прошлом шахматисты.

В интервью «Известиям» Аркадий Дворкович сообщил о том, что ФИДЕ, скорее всего, отменит Wild card (особое приглашение) на турнир претендентов, объяснил, как бороться с читерством — нечестной игрой с использованием современных технологий, а также рассказал, чем займутся Владимир Крамник и Вишванатан Ананд, которые стали советниками главы федерации.

— По нашей информации, ФИДЕ может отменить Wild card на турнир претендентов, право выдачи которых раньше принадлежало организаторам. Это действительно так?

— Да, сейчас идет обсуждение этого вопроса, и большинство членов ФИДЕ именно за такое решение. Думаю, что спортивный принцип должен стоять во главе угла. Теперь точно будет нельзя купить место на турнире претендентов. При этом обсуждается возможность, что организатор будет играть определенную, но не безграничную роль при выборе кандидата на последнее вакантное место в турнире претендентов в пользу того или иного гроссмейстера. Как вы знаете, прохождение в кандидатский турнир у нас многоканальное. Туда попадает участник матча за шахматную корону-2018, победитель и финалист Кубка мира-2019, обладатели первого и второго места по итогам Гран-при ФИДЕ-2019, два лучших шахматиста за период с 1 января по 1 декабря 2019 года по рейтингу. Поэтому и спортивный принцип при выборе последнего участника у организатора может быть многоканальный.

— В декабре в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат мира по рапиду и блицу, который был организован всего за несколько недель, так как Саудовская Аравия, где турнир должен был проходить, отказалась принимать спортсменов из Катара, Ирана и Израиля по политическим причинам. Какие отзывы вы в итоге получили от Саудовской Аравии, которая все еще владеет правами на этот турнир?

— Отзывы самые положительные. Они довольны проведением чемпионата. Понятно, что сделать всё идеально за три недели подготовки невозможно, но тем не менее организация была на очень качественном уровне, особенно в части активностей вокруг соревнования. На ЧМ пришло много зрителей, шахматисты играли в отличной атмосфере.

Права на проведение ЧМ по быстрым шахматам по-прежнему принадлежат Саудовской Аравии. Надо проконсультироваться с коллегами и принять согласованное решение — где и как он пройдет в 2019 году. В ближайшее время мы встретимся и обсудим этот вопрос.

— Вы также член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ). Как оцените выступление российских гроссмейстеров в Санкт-Петербурге?

— Блестяще. В мире высочайшая конкуренция, и тот факт, что сразу два представителя РШФ стали чемпионами мира — это огромный успех.

— Если победа Екатерины Лагно воспринималась довольно спокойно, то успех Даниила Дубова в рапиде стал для многих неожиданностью.

— Но не для меня. Он очень здорово играет в быстрые шахматы, это один из наиболее перспективных гроссмейстеров мира. После трагедии, которая накануне ЧМ случилась с дедом Даниила (почетный член ФИДЕ, известный математик Эдуард Дубов умер в конце декабря), было сложно оценивать его эмоциональное состояние. Но он собрался и выступил блестяще. В том числе в память о своем знаменитом дедушке.

— Многие игроки отметили, что в Санкт-Петербурге организаторы активно боролись с читерством (мошенничеством с использованием гаджетов). Это ваше решение?

— Это общее решение руководства ФИДЕ. Проблема, с которой мы должны бороться. Мы разрабатываем серьезный, комплексный план действий и будем неуклонно претворять его в жизнь. Поэтому в Санкт-Петербурге контролеры могли в любой момент подойти с металлоискателем и проверить любого участника, будь то Магнус Карлсен, Сергей Карякин или Борис Гельфанд. Рад, что ведущие гроссмейстеры отнеслись к этому с пониманием и с улыбкой на лице позволяли себя проверять. Конечно же, они вне подозрений, но эта вынужденная мера должна быть одинаковой для всех, чтобы изжить этот «шахматный допинг», никто не должен отказываться от подобных проверок.

— Владимир Крамник недавно объявил о завершении профессиональной карьеры. ФИДЕ устроит ему прощальные проводы?

— В футболе принято проводить прощальные матчи, в шахматах — нет. К тому же Владимир остается в шахматах, его рано провожать на покой.

— На ваш взгляд, он может передумать и вновь бороться за самые высокие места?

— Не думаю, что он снова станет бороться за мировую шахматную корону. В каких-то турнирах будет играть, но их уровень будет зависеть от его физического и эмоционального состояния.

— Вы говорили, что Владимир Крамник — один из ваших любимых шахматистов. Какой его матч на первенствах мира вам нравится больше всего?

— Конечно, первый, который он выиграл у Гарри Каспарова в Лондоне в 2000 году. Моей отец входил в тренерский штаб Гарри Кимовича, поэтому я очень внимательно следил за тем матчем, и когда Крамник выиграл его — это было значимым событием. В 2006 году в Элисте в противостоянии с Веселином Топаловым было слишком много скандалов. Это омрачило то событие, хотя Владимир играл блестяще. Ну, и матч против Виши Ананда был более грустным, с шахматной точки зрения. Хотя Виши для меня тоже выдающийся чемпион.

— Расскажите о помощи, которую вам оказывают Ананд и Крамник.

— Они стали советниками президента ФИДЕ. Это официальные позиции, которые не требуют ухода из шахмат. Крамник решил иначе, но это не связано с его назначением. Они будут помогать мне развивать шахматы в Европе и Азии соответственно.

— У ФИДЕ сохранится офис в Афинах?

— Нет, теперь головной офис организации будет в Лозанне. Еще мы сохраним небольшой технический офис в Москве.

— Можете объяснить, почему вы решили реформировать систему розыгрыша первенства мира среди женщин?

— Многие высказывали недовольство тем, что она очень запутанная. С этого года мы переходим к такой же формуле, как у мужчин: чемпионка будет защищать свое звание в матче против победительницы турнира претенденток. Отобраться можно будет либо по рейтингу, либо по результатам Кубка мира. Все шахматистки, которые имели право на участие в турнире по нокаут-системе, сохраняют его. Никто не пострадает, при этом добавляется новый турнир (он пройдет в Татарстане) с очень высоким для женских шахмат призовым фондом в $200 тыс.

— Россия также в этом году примет Кубок мира в Ханты-Мансийске. Столица Югры становится шахматной столицей мира?

— Можно и так сказать. Ведь в 2018 году Ханты-Мансийск отлично провел ЧМ среди женщин, в сентябре нынешнего года в Югре пройдет Кубок мира, а в 2020 году — Всемирная шахматная Олимпиада. Подготовка к этим соревнованиям уже началась.