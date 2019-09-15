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Москва стала одним из мировых лидеров в сфере школьного образования

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Фото: официальный портал мэра Москвы/mos.ru
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Москва вошла в пятерку мировых лидеров по качеству школьного образования. Об этом сообщили на сайте московского правительства 15 сентября, ссылаясь на заявление мэра города Сергея Собянина.

«Московское образование сегодня входит в пятерку лидеров мирового образования. В этом году продолжает развиваться предпрофильное образование, создаем стандарт старшей школы», — рассказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1», комментируя итоги IV Международной олимпиады мегаполисов.

Мэр пояснил, что нововведения в образовательной сфере в столице появляются каждый год, а происходит это потому, что человеческий капитал является значимым фактором экономического развития страны.

Отмечается, что в 35 школах Москвы в 2019 году были открыты предпрофессиональные IT-классы для подготовки будущих специалистов в области информационных технологий, а около 35 тыс. московских школьников обучаются в медицинских, инженерных, академических и кадетских классах.

IV Международная олимпиада мегаполисов проходила с 1 по 6 сентября, в соревнованиях по математике, информатике, физике и химии приняли участие команды 45 городов из 32 стран. Победителями в командном зачете стали сборные из Москвы, Санкт-Петербурга и Шанхая.

Ранее в августе российская сборная выиграла четыре золотые медали на Международной олимпиаде школьников по информатике IOI-2019 и заняла первое место в общем медальном зачете.

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