На Байкале закрыли детский лагерь без воды и с переполненными туалетами

На Байкале нашли палаточный лагерь, в котором дети жили в антисанитарных условиях — у них не было даже чистой воды для приготовления пищи. Работу лагеря приостановили на три месяца судебные приставы.

Как сообщили во вторник, 6 августа, на сайте управления службы судебных приставов по Республике Бурятия, в лагере «Вместе» готовили пищу на воде, которую брали тут же в озере. Это одно из грубых нарушений санитарных норм, подчеркнули в УФССП.

Из-за недостатка холодильного оборудования не соблюдались условия хранения продуктов. При этом выгребные ямы в лагере были переполнены. Жили дети в ненадежно установленных армейских палатках, причем мальчики и девочки размещались вместе.

Из-за всех этих нарушений детей из лагеря, организованного «Кижингинской станцией юных туристов», отправили по домам.

3 августа сообщалось об инциденте, который произошел в подмосковном детском лагере «Олимп». Из-за норовирусной инфекции за медицинской помощью обратились десять детей и один взрослый, семеро детей оказались в больнице. Органы следствия начали проверку.