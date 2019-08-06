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На Байкале закрыли детский лагерь без воды и с переполненными туалетами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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На Байкале нашли палаточный лагерь, в котором дети жили в антисанитарных условиях — у них не было даже чистой воды для приготовления пищи. Работу лагеря приостановили на три месяца судебные приставы.

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Как сообщили во вторник, 6 августа, на сайте управления службы судебных приставов по Республике Бурятия, в лагере «Вместе» готовили пищу на воде, которую брали тут же в озере. Это одно из грубых нарушений санитарных норм, подчеркнули в УФССП.

Из-за недостатка холодильного оборудования не соблюдались условия хранения продуктов. При этом выгребные ямы в лагере были переполнены. Жили дети в ненадежно установленных армейских палатках, причем мальчики и девочки размещались вместе.

Из-за всех этих нарушений детей из лагеря, организованного «Кижингинской станцией юных туристов», отправили по домам.

3 августа сообщалось об инциденте, который произошел в подмосковном детском лагере «Олимп». Из-за норовирусной инфекции за медицинской помощью обратились десять детей и один взрослый, семеро детей оказались в больнице. Органы следствия начали проверку.

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