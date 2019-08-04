Из детских лагерей на Кубани эвакуировали более 300 человек

Два детских лагеря на Кубани эвакуировали из-за угрозы возникновения смерчей. Об этом 4 августа ТАСС сообщила пресс-служба МЧС России.

Эвакуация производилась в лагерях «Ровесник» и «Лебяжий берег», детей и сотрудников доставили в город Славянск-на-Кубани и село Ачуево. По словам собеседника агентства, из «Ровесника» на автобусах были вывезены 90 детей и 25 взрослых, из «Лебяжьего берега» — 160 детей и 54 взрослых.

В регионе были объявлены три экстренных предупреждения о возникновении смерчей в акватории Черного моря. 100 спасателей и 24 единицы техники переведены в режим готовности.

16 июля смерч у берегов Сочи попал на видео жителей и туристов.