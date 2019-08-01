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Мошенница продавала путевки в «Артек» под видом сотрудницы СК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В Санкт-Петербурге задержана женщина, продававшая поддельные путевки в детский лагерь «Артек». Она представлялась сотрудницей Следственного комитета и говорила пострадавшим, что у нее есть льготные путевки, так как ведомство сотрудничает с лагерем.

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Пострадавшие от мошенничества пришли на личный прием к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Они рассказали, что заплатили за путевки по 30 тыс. рублей. После этого злоумышленница написала им электронные письма, в которых говорилось, что дети не прошли конкурсные отбор на смену. При этом деньги она не вернула, сообщили в СК.

Выяснилось, что задержанная женщина ранее неоднократно судима за аналогичные преступления.

В ведомстве уточнили, что СК действительно сотрудничает с «Артеком» и другими детскими лагерями, устраивает там тематические смены и организует отдых для сирот и детей, пострадавших от преступлений. Однако льготные путевки «никогда и никому» не продает.

В июне Росздравнадзор предупредил россиян о мошенниках, действующих от его имени. Злоумышленники звонят россиянам и просят перевести им деньги взамен на льготу за якобы некачественное лечение или за приобретенные ранее лекарства и БАДы. В ведомстве напомнили, что сотрудники не имеют полномочий получать от населения деньги.

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