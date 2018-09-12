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Итальянца приговорили к тюрьме за фальшивые отзывы на TripAdvisor

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Фото: Global Look Press/ROPI
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Итальянского предпринимателя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за фальшивые отзывы на сайте для путешественников TripAdvisor. Также он должен будет выплатить €8 тыс. судебных издержек. Его поведение сочли использованием чужой или поддельной личности, что по итальянским законам считается преступлением.

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Приговор вынесен в городе Лечче, сообщает пресс-служба TripAdvisor. Осужденный создал компанию PromoSalento, которая продавала поддельные отзывы различным туристическим учреждениям, тем самым повышая их рейтинг.

Торговля поддельными отзывами нарушает законы многих стран, однако это один из первых случаев вынесения приговора за преступление такого рода, отметили в TripAdvisor.

Администрация портала начала борьбу с фальшивыми отзывами, написанными за деньги, в 2015 году. С этого момента удалось нейтрализовать более 60 компаний, занимающихся этим бизнесом и располагающихся по всему миру.

TripAdvisor — международный портал о путешествиях. Его специализация — отзывы о гостиницах, ресторанах и туристических объектах, написанные реальными людьми.

В июле в Тамбове задержали двоих мужчин, которые выдавали свой загородный дом за коттедж в Ялте. Они размещали объявления о сдаче жилья, брали с желающих отдохнуть предоплату, затем переставали отвечать на сообщения. От их действий пострадало около 100 человек.

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