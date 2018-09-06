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Суд взыскал с томички полученный на несуществующих детей маткапитал

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Жительница Томска получила материнский капитал на вымышленных детей и потратила деньги на погашение кредита. Записи о рождении признаны недействительными и аннулированы.

Акты о рождении детей датированы октябрем 2016 года. Основанием для их составления стало заявление женщины, которая якобы присутствовала при родах. Однако 20-летняя девушка, якобы ставшая матерью, в это время находилась под стражей по делу о незаконном обороте наркотиков и фактов беременности и рождения детей не было зафиксировано, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Заявительница позже призналась, что не была свидетельницей событий и в загс обратилась по просьбе подруги.

Прокурор обратился в суд с требованием признать сертификат на материнский капитал недействительным и взыскать с томички полученные деньги — единовременную выплату в 25 тыс. рублей и маткапитал в сумме 427,5 тыс. рублей.

В январе жителя Омской области признали виновным в мошенничестве при обналичивании материнского капитала. Он находил недорогие дома и заключал с обладателями капитала договор на их продажу, указывая в документах завышенную сумму.

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