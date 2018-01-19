Житель Омска обналичил маткапитал на сумму более 3,5 млн рублей

Омские судебные приставы намерены взыскать с 37-летнего жителя Черлакского района 3 856 805 рублей, полученных преступным путем. В 2016 году он был признан виновным в мошенничестве при оформлении материнского капитала.

Для придания видимости законности оказания риелторских услуг и выдачи целевых займов была создана коммерческая организация. Преступник регистрировал дома на обладателей сертификатов маткапитала. В договорах купли-продажи недвижимости указывалась заведомо завышенная сумма. Об этом сообщает РИА «Омск-информ». Сейчас на все имущество осужденного наложен арест. Квартиры и участки будут проданы для погашения долга.

Как писал портал iz.ru, девять жителей Омска смогли поставить на поток обналичивание материнского капитала на общую сумму 26 млн рублей. Было заключено 59 незаконных сделок с женщинами. Преступники оформляли фиктивные договоры выдачи микрозаймов для постройки домов на якобы приобретенных земельных участках в регионе. Подложные документы предоставлялись в пенсионный фонд, а на счет специально созданного для преступных целей кооператива поступали выплаты.