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Зарегистрировано первое в РФ обращение за «президентскими пособиями» на детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Первая российская семья уже обратилась за новыми «президентскими» пособиями по рождению первого и второго ребенка. Об этом в пятницу, 12 января, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

«Первая семья, которая обратилась за этим пособием, — это семья из Вологды: у них родились двойняшки», — рассказала Голодец.

Портал iz.ru сообщал о том, что закон о введении ежемесячных выплат при рождении первенца президент РФ Владимир Путин подписал 28 декабря. В частности, это касалось введения ежемесячных выплат нуждающимся семьям по рождению первого ребенка и возможности получения ежемесячных выплат из материнского капитала за рождение второго ребенка.

Глава Минтруда Максим Топилин разъяснил, что в случае рождения двойняшек семья получает право сразу на обе выплаты. Кабмин РФ утвердил более 21,4 млрд рублей на ежемесячные «президентские пособия». Выплата будет касаться около 340 тыс. семей ежегодно. Средний размер пособий в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей.

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