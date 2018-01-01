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Власти Москвы направят 430 млрд рублей на социальную поддержку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти Москвы намерены в 2018 году увеличить расходы на социальную поддержку горожан. 

Как сообщает «Комсомольская правда», на эти цели планируется выделить из бюджета 430 млрд рублей.

Ожидается, что вырастут минимальный размер пенсии, ветеранское пособие, а также ежемесячное пособие на ребенка для малообеспеченных семей с детьми до трех лет.

‍Кроме того, денежные компенсации коснутся и долгожителей. Единовременные выплаты получат те, кому в 2018 году исполнится 101 год и больше.

Напомним, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличился с 7800 до 9489 рублей. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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