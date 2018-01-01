В России с 1 января повысился МРОТ

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличивается с 7800 до 9489 рублей. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Таким образом, МРОТ приблизится к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения — 10 328 рублей. При этом начиная с 1 января 2019 года показатель всегда будет соответствовать уровню прожиточного минимума за II квартал года, предшествующего установлению МРОТа.

Как заявили агентству ТАСС в пресс-службе Минтруда, повышение положительно скажется на зарплатах 1,5 млн российских работников.

«По нашей оценке, повышение заработной платы в связи с повышением МРОТ в 2018 году коснется порядка 1,5 млн работников, из которых около 0,9 млн заняты в бюджетной сфере», - заявили в ведомстве.

Закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума был одобрен Советом Федерации 26 декабря. Законопроект был внесен на рассмотрение по поручению президента России Владимира Путина. Как полагает Минфин, реализация этого законопроекта потребует 4,4 млрд рублей в 2018 году и около 16,3 млрд рублей в 2019 году.