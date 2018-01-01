Вступил в силу запрет на производство и продажу алкогольных энергетиков в России

Запрет на производство и продажу алкогольных энергетиков вступает в силу в России с 1 января.

Соответствующий закон был инициирован группой членов Совета Федерации после случаев массового отравления алкогольными суррогатами в конце 2016 года.

Запрет касается производства напитков, содержащих тонизирующие вещества с долей спирта не более 15%, сообщает «Федеральное агентство новостей».

22 ноября депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга решили исключить из закона «Об административных правонарушениях» статью о штрафах за торговлю слабоалкогольными энергетиками.

Необходимость в этом отпала, поскольку ожидалось, что с 2018 году по всей стране вступит в силу запрет на производство и оборот алкогольных энергетиков.