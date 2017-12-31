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Штабы ввели для мониторинга систем жизнеобеспечения Москвы в праздники

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Авилов Александр
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Власти Москвы организовали специальные штабы в комплексе городского хозяйства на период новогодних праздников для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Штабная работа в новогодние и рождественские дни позволит обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города, безопасность москвичей при проведении свыше 300 крупных праздничных мероприятий, запланированных в городе», — приводит его слова АГН «Москва».

Замглавы города пояснил, что штабы лично возглавили руководители служб и предприятий. Их работу будет координировать штаб комплекса городского хозяйства.

Как писала «Газета.ру», в новогодние каникулы меры безопасности в Москве усилят. В ночь на 1 января в столице будут дежурить свыше четырех тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

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